С аллеи Космонавтики на ВДНХ украли «орбиты планет» на 5,5 млн руб

Заявление об «отсутствии элементов орбит от декоративных металлоконструкций в виде планет» на аллее Космонавтики по адресу Проспект Мира, владение 111, поступило в МВД 11 октября в семь часов вечера.

Украденные с монумента Солнечной системы на ВДНХ орбиты вернут на место в 2018 году

Ущерб оценили в 5,6 млн руб.https://t.co/62upycgeP0 pic.twitter.com/6vPlg2uoVP — #говоритмосква (@govoritmsk) 26 октября 2017 г.

«По мнению заявителей, отсутствие этих элементов является следствием кражи», — уточнили в пресс-службе.

В ходе инвентаризации был оценен материальный ущерб, который составил более 5,5 млн руб. Заключение с суммой причиненного ущерба было получено 25 октября, сообщили в ведомстве.

​Правоохранительные органы Останкинского района возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Осужденным по этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, которые направлены на розыск и задержание неизвестного злоумышленника», — пояснили в пресс-службе.