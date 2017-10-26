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13:49 (мск), источник: Lenta.Ru

На фабрике фейерверков в Джакарте заживо сгорели 23 человека

На фабрике фейерверков в индонезийской столице Джакарте произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщает South China Morning Post.

Источник: AP 2017
По словам представителя местной полиции Нико Афинта, всего на производстве были задействованы 103 сотрудника, 43 человека с ранениями и ожогами доставлены в больницы.

Следователи также рассказали, что многие тела погибших были найдены под завалами рухнувших из-за сильного огня перекрытий. При этом представитель пожарной службы заявил, что погибшие обгорели до неузнаваемости и их будет трудно идентифицировать.

Очевидцы происшествия рассказали, что слышали звук взрыва, который исходил из производственного помещения. По словам одного из пострадавших, очаг возгорания находился в центре цеха, откуда огонь быстро распространился по всему ангару.

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