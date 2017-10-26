На фабрике фейерверков в Джакарте заживо сгорели 23 человека
На фабрике фейерверков в индонезийской столице Джакарте произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщает South China Morning Post.
На фабрике фейерверков в индонезийской столице Джакарте произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщает South China Morning Post.
Следователи также рассказали, что многие тела погибших были найдены под завалами рухнувших
Очевидцы происшествия рассказали, что слышали звук взрыва, который исходил из производственного помещения. По словам одного из пострадавших, очаг возгорания находился в центре цеха, откуда огонь быстро распространился по всему ангару.