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13:55 (мск), источник: ЕАН

В Нижнем Тагиле задержали еще одного участника «полицейского» убийства

В Нижнем Тагиле Следственный комитет задержал третьего полицейского по делу о смерти задержанного Станислава Головко, сообщает адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook.

«Речь идет об оперуполномоченном ОП № 17 МУ «Нижнетагильское» Анатолии Быкове, которому также, как и арестованным накануне Дмитрию Панову и Егору Ялунину, предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий».

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Сегодня в 16:00 Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство следователя об аресте Быкова", — говорится в сообщении.

Напомним, по версии семьи погибшего горожанина Станислава Головко, 27 сентября полицейские забрали его на допрос по подозрению в краже. После этого он скончался в больнице. Арестованные свою вину не признают.

О результатах внутренней полицейской проверки по факту трагедии информации пока не поступало.

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