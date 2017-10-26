В Нижнем Тагиле задержали еще одного участника «полицейского» убийства

«Речь идет об оперуполномоченном ОП № 17 МУ «Нижнетагильское» Анатолии Быкове, которому также, как и арестованным накануне Дмитрию Панову и Егору Ялунину, предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий».

Сегодня в 16:00 Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство следователя об аресте Быкова", — говорится в сообщении.

Напомним, по версии семьи погибшего горожанина Станислава Головко, 27 сентября полицейские забрали его на допрос по подозрению в краже. После этого он скончался в больнице. Арестованные свою вину не признают.