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14:00 (мск), источник: Клопс.ru

Неизвестные стреляли в мэра Светлогорска Александра Ковальского около его дома

В субботу, 21 октября, около 0:00 в мэра Светлогорска Александра Ковальского стрелял неизвестный мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил сам пострадавший.

Источник: Клопс.ru

По словам Ковальского, инцидент произошёл недалеко от его дома на ул. Коломенской. Особняк находится в конце улицы, в глухом месте. На телефон мэра позвонили с незнакомого номера и попросили выйти на улицу на пару минут, переговорить. Когда мужчина открыл общую на несколько домов калитку, раздались выстрелы.

«Я открыл калитку, вышел за ворота, и в меня стрельнули. Выстрел был один. Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», — рассказал Ковальский.

Пуля попала мэру в живот. Он потерял сознание и около часа пролежал на улице. Когда мужчина очнулся, он вызвал знакомых врачей. По заявлению медиков, пуля внутренние органы не задела, она прошла навылет. Заявление в полицию мужчина писать не стал.

Охраны и видеонаблюдения около дома нет. По словам соседей, выстрелов они не слышали. У мэра нет предположений, кто мог стрелять в него и по какой причине. Сейчас Ковальский чувствует себя лучше, его жизни ничто не угрожает, он находится дома.

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