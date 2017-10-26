Неизвестные стреляли в мэра Светлогорска Александра Ковальского около его дома

Источник: Клопс.ru

По словам Ковальского, инцидент произошёл недалеко от его дома на ул. Коломенской. Особняк находится в конце улицы, в глухом месте. На телефон мэра позвонили с незнакомого номера и попросили выйти на улицу на пару минут, переговорить. Когда мужчина открыл общую на несколько домов калитку, раздались выстрелы.

«Я открыл калитку, вышел за ворота, и в меня стрельнули. Выстрел был один. Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», — рассказал Ковальский.

Пуля попала мэру в живот. Он потерял сознание и около часа пролежал на улице. Когда мужчина очнулся, он вызвал знакомых врачей. По заявлению медиков, пуля внутренние органы не задела, она прошла навылет. Заявление в полицию мужчина писать не стал.