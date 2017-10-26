Гражданин Узбекистана со сквозным ранением черепа смог убежать от преступников

Источник: Podrobno.uz

ЧП произошло 25 октября около 21:30 в деревне Ропша Ломоносовского района. Сюда 26-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», гражданин Узбекистана, привез двух неизвестных. Заказ мигрант получил около 20 часов от диспетчера таксомоторной компании: надо было отвезти пассажиров от 2-й Комсомольской улицы в Ропшу.

В машину сели двое мужчин, на вид 25−30 лет, европейской внешности. Один занял место рядом с водителем, второй уселся сзади. Когда иномарка въехала в садоводство, шофер услышал хлопок со спины и почувствовал боль в голове. Мигрант выскочил из салона и убежал в сторону въезда в садоводство, где встретил мужчину в форме охранника. Таксисту была вызвана скорая помощь.

Раненого доставили в Городскую больницу № 26 и сразу же отправили на операцию. Медики пояснили, что пуля вошла в затылок и вышла через левый висок, пробив голову насквозь.

Автомобиль со следами крови нашли позже у садоводства «Луч»: автомобиль задними колесами съехал в кювет. В салоне полицейские обнаружили две резиновые пули и четыре гильзы.