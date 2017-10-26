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15:30 (мск), источник: Podrobno.uz

Гражданин Узбекистана со сквозным ранением черепа смог убежать от преступников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ленинградской области узбекистанец со сквозным ранением черепа, от затылка до виска, убежал от преступников, бросив машину.

Источник: Podrobno.uz

ЧП произошло 25 октября около 21:30 в деревне Ропша Ломоносовского района. Сюда 26-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», гражданин Узбекистана, привез двух неизвестных. Заказ мигрант получил около 20 часов от диспетчера таксомоторной компании: надо было отвезти пассажиров от 2-й Комсомольской улицы в Ропшу.

В машину сели двое мужчин, на вид 25−30 лет, европейской внешности. Один занял место рядом с водителем, второй уселся сзади. Когда иномарка въехала в садоводство, шофер услышал хлопок со спины и почувствовал боль в голове. Мигрант выскочил из салона и убежал в сторону въезда в садоводство, где встретил мужчину в форме охранника. Таксисту была вызвана скорая помощь.

Раненого доставили в Городскую больницу № 26 и сразу же отправили на операцию. Медики пояснили, что пуля вошла в затылок и вышла через левый висок, пробив голову насквозь.

Автомобиль со следами крови нашли позже у садоводства «Луч»: автомобиль задними колесами съехал в кювет. В салоне полицейские обнаружили две резиновые пули и четыре гильзы.

Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Стражи порядка установили, что заказ на поездку был сделан с мобильного телефона, зарегистрированного на 32-летнего петербуржца, проживающего на 2-й Комсомольской улице. Подозреваемый ранее судим за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Его местонахождение устанавливается.

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