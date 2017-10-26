Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
СК задержал директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум после допроса.
СК задержал директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум после допроса.
По информации iz.ru, бывшую чиновницу российского Минкульта подозревают в подтасовке документов, благодаря которым АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова получила госконтракт на 214 млн рублей, из которых не менее 68 млн были похищены. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.
18 августа 2011 года тендерная комиссия во главе с Апфельбаум признала АНО «Седьмая студия» победителем аукциона. Уже в сентябре она получила должность заместителя директора Департамента господдержки профессионального искусства и народного творчества Минкультуры РФ, а в июле 2013 года возглавила его. По сути, чиновница выступала госзаказчиком — от ее имени заключался контракт на сумму более 214 млн рублей, она подписывала дополнительные соглашения с АНО «Седьмая студия» и отчеты о расходовании бюджетных средств.
Стоит отметить, что к настоящему моменту Апфельбаум проходит по делу как свидетель, но, вероятнее всего, ее статус в ближайшее время изменится.
Напомним, одним из фигурантов уголовного дела о хищениях проходит Кирилл Серебренников, создавший компанию «Седьмая студия». В 2011 году известный режиссер разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На его реализацию Минкультуры выделило более 214 млн рублей.
По делу также проходят бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский,