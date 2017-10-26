Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК

Источник: РИА "Новости"

По информации iz.ru, бывшую чиновницу российского Минкульта подозревают в подтасовке документов, благодаря которым АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова получила госконтракт на 214 млн рублей, из которых не менее 68 млн были похищены. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.

В СК считают, что именно Апфельбаум дала своим подчиненным поручение разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона и туда был внесен пункт о том, что госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект «Платформа».

18 августа 2011 года тендерная комиссия во главе с Апфельбаум признала АНО «Седьмая студия» победителем аукциона. Уже в сентябре она получила должность заместителя директора Департамента господдержки профессионального искусства и народного творчества Минкультуры РФ, а в июле 2013 года возглавила его. По сути, чиновница выступала госзаказчиком — от ее имени заключался контракт на сумму более 214 млн рублей, она подписывала дополнительные соглашения с АНО «Седьмая студия» и отчеты о расходовании бюджетных средств.

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Стоит отметить, что к настоящему моменту Апфельбаум проходит по делу как свидетель, но, вероятнее всего, ее статус в ближайшее время изменится.

Напомним, одним из фигурантов уголовного дела о хищениях проходит Кирилл Серебренников, создавший компанию «Седьмая студия». В 2011 году известный режиссер разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На его реализацию Минкультуры выделило более 214 млн рублей.