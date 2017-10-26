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16:21 (мск), источник: ТАСС

СК опроверг заявление адвоката о скрытой подоплеке нападения на Фельгенгауэр

Следствием рассматривается только версия о психической нестабильности напавшего на журналистку.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг заявление адвоката о скрытой подоплеке нападения на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, рассматривается только одна версия преступления — психическая нестабильность нападавшего.

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«Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности. В настоящее время психическое состояние этого человека устанавливается экспертным путем. Никакими реальными данными в пользу любых других версий на данный момент следствие не располагает, поэтому заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участия в нем других лиц абсолютно несостоятельны», — отметила она.

Гриц напал на Фельгенгауэр днем 23 октября прямо в редакции «Эха Москвы». Он нанес ей удар ножом в шею. Напавшему предъявлено обвинении в покушении на убийство, он будет находиться под стражей до 23 декабря.

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