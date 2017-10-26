Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Президент ФРГ после переговоров с Путиным назвал "открытые раны"
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Нежные чувства: 55-летняя Свиридова вышла в свет с мужем - СМИ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
14:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске перевернулась полная раствора бетономешалка

В Челябинске перевернулась полная раствора бетономешалка. Под тяжеловозом мог провалиться асфальт.

Инцидент произошел сегодня в районе поселка АМЗ. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. В ГИБДД факт какой-либо аварии не зарегистрирован.

Свежий бетон разлился по всему асфальту.

«Халявный бетон, разбирай))», — комментирует один из пользователей соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Камазик устал работать и лег отдохнуть», — пишет еще один из пользователей.

Предположительно, под Камазом провалился асфальт. Вторая версия очевидцев — он ехал бетонировать яму в дороге и сам попал в нее колесом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Экстренное предупреждение: на Челябинскую область надвигаются снегопады
В театре Армена Джигарханяна проходят обыски
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь