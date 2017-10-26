В Челябинске перевернулась полная раствора бетономешалка

Инцидент произошел сегодня в районе поселка АМЗ. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. В ГИБДД факт какой-либо аварии не зарегистрирован.

Свежий бетон разлился по всему асфальту.

«Халявный бетон, разбирай))», — комментирует один из пользователей соцсети.

<div id="vk_post_-140774741_189452"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-140774741_189452", -140774741, 189452, '9VRnwjsmykFwDu4gGboJr1ewL_o0')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Камазик устал работать и лег отдохнуть», — пишет еще один из пользователей.