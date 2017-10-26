В Челябинске перевернулась полная раствора бетономешалка
В Челябинске перевернулась полная раствора бетономешалка. Под тяжеловозом мог провалиться асфальт.
В Челябинске перевернулась полная раствора бетономешалка. Под тяжеловозом мог провалиться асфальт.
Инцидент произошел сегодня в районе поселка АМЗ. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. В ГИБДД факт
Свежий бетон разлился по всему асфальту.
«Халявный бетон, разбирай))», — комментирует один из пользователей соцсети.
«Камазик устал работать и лег отдохнуть», — пишет еще один из пользователей.
Предположительно, под Камазом провалился асфальт. Вторая версия очевидцев — он ехал бетонировать яму в дороге и сам попал в нее колесом.