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14:59 (мск), источник: ТАСС

Обыски в театре Джигарханяна связаны с расследованием дела о краже его паспорта

Ранее некоторые сотрудники театра приняли оперативные мероприятия за рейдерский захват.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Обыски, проводимые в театре Армена Джигарханяна, связаны с расследованием ранее возбужденного уголовного дела о краже его паспорта.

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Источник: полиция пришла с обысками в театр Армена Джигарханяна в Москве

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, «столичной полицией в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 325 УК РФ (“Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия”) проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по месту работы заявителя».

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об обыске в театре Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Ранее сообщалось, что актер подал заявление в полицию о похищении у него паспорта, полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

Ранее источник ТАСС сообщал, что в Московский драматический театр Джигарханяна пришли сотрудники полиции и проводят обыски, а также выемку документов. При этом заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева, в свою очередь, сообщила ТАСС, что «произошел рейдерский захват уже полицией». Она также рассказала, что люди, которые находятся в театре, не могут выйти на связь.

В Москве в театр Джигарханяна зашли сотрудники правоохранительных органов
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14:57 (мск)© Ньюстюб
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