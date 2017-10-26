Обыски в театре Джигарханяна связаны с расследованием дела о краже его паспорта
Ранее некоторые сотрудники театра приняли оперативные мероприятия за рейдерский захват.
Ранее некоторые сотрудники театра приняли оперативные мероприятия за рейдерский захват.
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Обыски, проводимые в театре Армена Джигарханяна, связаны с расследованием ранее возбужденного уголовного дела о краже его паспорта.
Как сообщили ТАСС в
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об обыске в театре Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Ранее сообщалось, что актер подал заявление в полицию о похищении у него паспорта, полиция по данному факту возбудила уголовное дело.
Ранее источник ТАСС сообщал, что в Московский драматический театр Джигарханяна пришли сотрудники полиции и проводят обыски, а также выемку документов. При этом заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева, в свою очередь, сообщила ТАСС, что «произошел рейдерский захват уже полицией». Она также рассказала, что люди, которые находятся в театре, не могут выйти на связь.