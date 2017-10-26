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15:25 (мск), источник: Югополис

Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки героина на Кубань

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлен и перекрыт канал поставки героина на территорию Краснодарского края.

В момент изготовления тайника двое граждан среднеазиатской республики были задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято 1,4 кг героина, что является особо крупным размером.

Уголовное дело расследовали сотрудники следственного отдела УФСБ России по Краснодарскому краю.

Приговором Советского районного суда Краснодара обвиняемые приговорены к 11 и 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

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