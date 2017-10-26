Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки героина на Кубань
Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлен и перекрыт канал поставки героина на территорию Краснодарского края.
Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлен и перекрыт канал поставки героина на территорию Краснодарского края.
В момент изготовления тайника двое граждан среднеазиатской республики были задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято 1,4 кг героина, что является особо крупным размером.
Уголовное дело расследовали сотрудники следственного отдела УФСБ России по Краснодарскому краю.
Приговором Советского районного суда Краснодара обвиняемые приговорены к 11 и 7 годам лишения свободы, сообщает