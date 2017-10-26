В Воронеже с улицы Лизюкова угнали Porsche Panamera

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту угона дорогущего спорткара. ЧП произошло 17 октября. По данным прокуроров, компания молодых людей приехала из города Иваново на GT Porsche Panamera 4S. Они припарковали дорогущую иномарку около дома № 80 на улице Лизюкова. Сами они отправились отдыхать в развлекательные заведение.