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15:20 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже с улицы Лизюкова угнали Porsche Panamera

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту угона дорогущего спорткара. ЧП произошло 17 октября. По данным прокуроров, компания молодых людей приехала из города Иваново на GT Porsche Panamera 4S. Они припарковали дорогущую иномарку около дома № 80 на улице Лизюкова. Сами они отправились отдыхать в развлекательные заведение.

«За время их отсутствия машину похитили», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас ведется следствие. За кражу в особо крупном размере похитителям грозит до 10 лет тюрьмы.

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