В Воронеже с улицы Лизюкова угнали Porsche Panamera
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
В Воронеже возбудили уголовное дело по факту угона дорогущего спорткара. ЧП произошло 17 октября. По данным прокуроров, компания молодых людей приехала из города Иваново на GT Porsche Panamera 4S. Они припарковали дорогущую иномарку около дома № 80 на улице Лизюкова. Сами они отправились отдыхать в развлекательные заведение.
«За время их отсутствия машину похитили», — рассказали в
Сейчас ведется следствие. За кражу в особо крупном размере похитителям грозит до 10 лет тюрьмы.