Казахстанцы заявили о других случаях утечки персональных данных из ЦОНов

Источник: Informburo.kz

Пользователи Facebook, проверив свои личные кабинеты на Egov, обнаружили записи об услугах, за которыми они не обращались.

Казахстанцы сообщают о случаях, когда в их квартирах оказывались прописаны незнакомые им люди, а их телефонные номера становились известны организациям, в которые они никогда не обращались.

В «Правительство для граждан» обращаются с вопросами о том, что SMS-оповещения, о которых говорил Абылайхан Оспанов, просто не работают.

В компании Global Capital, сотрудник которой без доверенности обратился в ЦОН Алмалинского района за справками на имя жительницы Алматы Анны Димитриевич, сообщили, что пока прокомментировать ситуацию не могут, идёт служебная проверка по данному факту.

Анна Димитриевич обнаружила, что без её ведома третьему лицу была выдана адресная справка и справка о наличии (отсутствии) недвижимого имущества, когда проверила свой личный кабинет на сайте Egov.

Передавая данные граждан третьему лицу без доверенности, сотрудники ЦОНа совершают преступление, предусмотренное статьёй 147 УК РК о персональных данных и их защите.

В государственной корпорации «Правительство для граждан» извинились за инцидент и сообщили, что сотрудник, передавший личные данные жительницы Алматы в третьи руки, будет уволен.

Госкорпорация пояснила, что в ЦОНы регулярно обращаются представители консалтинговых компаний, заключивших договоры с банками второго уровня на оформление кредитов и работе с кредиторами. По имеющимся у них доверенностям от банков им выдают справки на залоговое имущество.

«К сотруднице ЦОНа обратился представитель компании Global Capital. Так как был конец рабочего дня, он пообещал занести доверенность утром, при этом сообщив, что Анна Дмитриевич является клиентом банка. Наш работник предоставила ему справку», — прокомментировали в «Правительстве для граждан».