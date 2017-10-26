Обыски проходят в «Нижегородском водоканале» 26 октября

Согласно предварительной информации, в первой половине дня в офис предприятия прибыли представители правоохранительных органов.

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в ГУ МВД, полиция продолжает сбор информации. По данным облпрокуратуры, надзорным ведомством совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД начата проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижегородский водоканал».