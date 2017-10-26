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15:05 (мск), источник: Sputnik.md

Известно, когда погибших в Кот-д’Ивуаре летчиков доставят в Молдову

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. В четверг вечером тела членов экипажа, погибших при крушении самолета в Кот-д’Ивуаре, доставят в Молдову. Об этом сообщили в авиакомпании «VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER».

Источник: Sputnik.md

Утром 14 октября грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия. Комиссия в составе пяти человек, в том числе члены Органа гражданской авиации под председательством представителя министерства экономики и дорожной инфраструктуры вылетели в Кот-д’Ивуар 18 октября. 25 октября в Абиджане состоялась церемония прощания с погибшими членами экипажа ВС АН-26, ER-AVB.

«Сегодня, 26 октября, в Кишинев прибывают тела погибших членов экипажа. Репатриация выполняется компанией DHL Молдова. В ближайшие дни после прибытия и выполнения всех необходимых формальностей авиакомпания организует церемонию прощания и захоронения тел погибших членов экипажа. Выжившие члены экипажа уже успешно вернулись домой», — говорится в сообщении.

В списке погибших — командир экипажа Евгений Литовка, второй пилот Александр Шиканов, бортмеханик Павел Беседин и инженер Дмитрий Мельничук.

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