Жители омской «Московки-2» остались без электричества
Как стало известно «СуперОмску», жители домов по улице Светловской и Мишина, что в Жилищном квартале Московка-2, остались без электричества.
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Как стало известно «СуперОмску», жители домов по улице Светловской и Мишина, что в Жилищном квартале Московка-2, остались без электричества.
Причиной пока называют аварию на подстанции, связанной с БУ «Агентство жилищного строительства».
Это вторая авария за месяц. Якобы без электричества остается и детский сад № 15 при микрорайоне.
По некоторым сведениям,