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14:26 (мск), источник: СуперОмск

Жители омской «Московки-2» остались без электричества

Как стало известно «СуперОмску», жители домов по улице Светловской и Мишина, что в Жилищном квартале Московка-2, остались без электричества.

Причиной пока называют аварию на подстанции, связанной с БУ «Агентство жилищного строительства».

Это вторая авария за месяц. Якобы без электричества остается и детский сад № 15 при микрорайоне.

По некоторым сведениям, из-за позиции директора бюджетного учреждения эти сбои некому устранять. Якобы не заключен договор на обслуживание электрических сетей дома.

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