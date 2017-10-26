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15:27 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, один пострадал в ДТП в Кагальницком районе

Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, инцидент произошел в ночь на 26 октября на 23-м километре трассы Ростов — Ставрополь. Автомобиль Toyota Camry, водитель которого, предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте происшествия, пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Полиция начала проверку по факту аварии.

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