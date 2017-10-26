Один человек погиб, один пострадал в ДТП в Кагальницком районе

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, инцидент произошел в ночь на 26 октября на 23-м километре трассы Ростов — Ставрополь. Автомобиль Toyota Camry, водитель которого, предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.