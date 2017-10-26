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16:15 (мск), источник: Югополис

Директора горячеключевской школы подозревают в получении взятки

Белореченский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении директора средней общеобразовательной школы № 1 города Горячий Ключ по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, в августе 2017 года к директору школы обратилась женщина по вопросу зачисления двух ее детей в учебное учреждение. Директор сообщила, что готова зачислить ребят при условии передачи ей 25 тысяч рублей. Мать согласилась, и перечислила часть денежных средств в размере 10 тысяч рублей на указанный директором номер банковской карты.

Спустя время директор школы позвонила женщине по поводу передачи оставшейся суммы. Та согласилась, но сообщила об этом в правоохранительные органы. 31 августа в ходе личной встречи, которая проходила под контролем оперативных сотрудников полиции, директор решила снизить оставшуюся сумму взятки до 6 тысяч рублей, после получения которых была задержана.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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