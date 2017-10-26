В Омской области троих контрабандистов посадили за перевозку редких птиц в арабские страны
Преступники причинили серьезный ущерб фауне Российской Федерации.
Преступники причинили серьезный ущерб фауне Российской Федерации.
Исилькульский городской суд рассмотрел дела двух граждан Казахстана и одного жителя России. Мужчин признали виновными в контрабанде особо ценных диких животных, сообщила
Как было установлено в суде, организованная группа из пяти человек перевозила из Омской области в Казахстан краснокнижных птиц отряда соколообразных — кречета и балобана.
С 3 ноября 2016 года по 6 декабря 2016 года контрабандисты перевезли 13 кречетов и балобанов через государственную границу через машину. Преступники действовали по заказу, они намеревались отвезти в страны Ближнего Востока и продать арабским шейхам для охоты, мужчинам бы удалось выручить более 500 тысяч долларов США.
При этом птиц содержали и перевозили в весьма жестоких условиях.
Одних пернатых перевозили в коробках
Контрабандистов задержали УФСБ и таможни. Суд приговорил одного из мужчин к 3 годам лишения свободы, другого — к 3 годам 4 месяцам колонии, а третьего — к 3 годам 7 месяцам.
Ранее Исилькульский городской суд приговорил еще двух участников организованной группы, которые согласились сотрудничать со следствием. Одного из них приговорили к 4 годам колонии, второго — к 4 годам 3 месяцам. Все пятеро участников группировки отправятся в колонию строгого режима.