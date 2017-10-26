В Омской области троих контрабандистов посадили за перевозку редких птиц в арабские страны

Исилькульский городской суд рассмотрел дела двух граждан Казахстана и одного жителя России. Мужчин признали виновными в контрабанде особо ценных диких животных, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как было установлено в суде, организованная группа из пяти человек перевозила из Омской области в Казахстан краснокнижных птиц отряда соколообразных — кречета и балобана.

С 3 ноября 2016 года по 6 декабря 2016 года контрабандисты перевезли 13 кречетов и балобанов через государственную границу через машину. Преступники действовали по заказу, они намеревались отвезти в страны Ближнего Востока и продать арабским шейхам для охоты, мужчинам бы удалось выручить более 500 тысяч долларов США.

При этом птиц содержали и перевозили в весьма жестоких условиях.

Одних пернатых перевозили в коробках из-под обуви и связывали им лапы, чтоб они влезли. Других заматывали тканью и прятали в нише для запасного колеса и в сабвуфере, при этом громко включая музыку, чтобы не было слышно криков птиц. Из-за такого обращения несколько птиц погибло, оставшихся передали в детский биолого-экологический центр.

Контрабандистов задержали УФСБ и таможни. Суд приговорил одного из мужчин к 3 годам лишения свободы, другого — к 3 годам 4 месяцам колонии, а третьего — к 3 годам 7 месяцам.