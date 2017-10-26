Жители омского села украли забор пионерлагеря
Необычную кражу раскрыли полицейские Таврического района.
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Необычную кражу раскрыли полицейские Таврического района.
Правоохранители смогли найти похитителей забора, украденного с территории пионерлагеря.
«В Таврическом районе полицейскими раскрыто хищение 12 пролетов металлического забора с территории пионерского лагеря. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 10 000 рублей», — сообщает
В итоге двое подозреваемых — мужчина 21 и 19 лет — были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сам же забор вернулся законному владельцу.