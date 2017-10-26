Жители омского села украли забор пионерлагеря

«В Таврическом районе полицейскими раскрыто хищение 12 пролетов металлического забора с территории пионерского лагеря. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 10 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В итоге двое подозреваемых — мужчина 21 и 19 лет — были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сам же забор вернулся законному владельцу.