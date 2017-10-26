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15:47 (мск), источник: Tengrinews

В Павлодаре избивший посетителей кафе полицейский признал вину

Избившего посетителей кафе полицейского судят в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сотрудник батальона дорожного патруля УВД Павлодара обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, с применением насилия и специальных средств».

Процесс проходит в специализированном межрайонном уголовном суде Павлодарской области. Как следует из материалов уголовного дела, 25-летний инспектор полиции вместе с коллегами прибыл по вызову, по факту драки четырех клиентов одного из городских кафе.

В ходе задержания дерущихся, полицейский, вооружившись резиновой дубинкой, жестокого избил мужчин. В августе этого года с санкции суда сотрудник батальона патрульной полиции был взят под стражу. Позже, родные внесли за задержанного залог в размере 1,1 миллиона тенге и его отпустили домой.

Отмечалось, что после того, как видео с места инцидента попало в соцсети, сотрудник полиции явился с повинной в Управление собственной безопасности ДВД Павлодарской области.

Сообщалось, что всего в деле фигурировали четверо полицейских, прибывших по вызову в кафе. Однако после появления видео под стражу был взят только один, остальные отделались увольнением со службы по отрицательным мотивам.

Сегодня в ходе главного судебного разбирательства адвокат подсудимого заявила ходатайство о том, что подзащитный готов признать вину в полном объеме. В связи с этим она попросила судью дать время на заключение процессуального соглашения с прокурором в виде сделки по признанию вину. Из четверых потерпевших в суд явились только трое. Все они заявили, что претензий к сотруднику полиции не имеют.

Напомним, жестокие кадры, на которых несколько человек в полицейской форме избивают группу молодых людей, попали в социальные сети 11 августа и вызвали широкий общественный резонанс. На видео видно, как полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление. В итоге задержание молодых людей переросло в драку с полицейским.

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