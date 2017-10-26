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15:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пропала без вести 16-летняя Дарья Краснова

16-летняя девушка пропала 19 октября в районе улицы Ухтомского в Деме, сообщает директор группы РОО «Поиск детей — Уфа» Павел Нестеров.

Источник: Proufu.ru

Оказалось, что девушка и раньше уходила из дома. По информации от родственников, Дарья может находиться в компании своего друга.

Приметы Дарьи: волосы чёрные, худощавого телосложения, глаза светлые, брови темные.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, просьба обратиться в полицию по телефону 02 либо +79177949484 (волонтеры).

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