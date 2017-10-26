В Уфе пропала без вести 16-летняя Дарья Краснова
16-летняя девушка пропала 19 октября в районе улицы Ухтомского в Деме, сообщает директор группы РОО «Поиск детей — Уфа» Павел Нестеров.
16-летняя девушка пропала 19 октября в районе улицы Ухтомского в Деме, сообщает директор группы РОО «Поиск детей — Уфа» Павел Нестеров.
Оказалось, что девушка и раньше уходила из дома. По информации от родственников, Дарья может находиться в компании своего друга.
Приметы Дарьи: волосы чёрные, худощавого телосложения, глаза светлые, брови темные.
Всем, кто обладает