В Нижнем Тагиле узбеки и таджики подрались из-за парковочного места
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Нижнем Тагиле выходцы из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку, не поделив парковочное место. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Нижнем Тагиле выходцы из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку, не поделив парковочное место. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
Для того, чтобы разнять мигрантов, на место происшествия приехали несколько нарядов полиции и наряд ОМОНа. Семь человек были доставлены в отделение полиции.
По информации местной полиции, в драке пострадала женщина, которая пыталась помешать стычке.
В настоящее время следователи выясняют подробности произошедшего.