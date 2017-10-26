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15:33 (мск), источник: Sputnik

В Нижнем Тагиле узбеки и таджики подрались из-за парковочного места

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Нижнем Тагиле выходцы из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку, не поделив парковочное место. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Источник: Sputnik

Для того, чтобы разнять мигрантов, на место происшествия приехали несколько нарядов полиции и наряд ОМОНа. Семь человек были доставлены в отделение полиции.

По информации местной полиции, в драке пострадала женщина, которая пыталась помешать стычке.

В настоящее время следователи выясняют подробности произошедшего.

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