Самолет компании UTair экстренно сел в Красноярске из-за запаха дыма в кабине пилотов
На борту воздушного судна было 67 пассажиров.
На борту воздушного судна было 67 пассажиров.
КРАСНОЯРСК, 26 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, следовавший из Красноярска в Томск, совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту. Об этом сообщил в четверг ТАСС
«Самолет АТР 72500 компании UTair рейса № 132 вылетел из Красноярска в Томск. Пилоты почувствовали запах дыма в кабине и приняли решение вернуться в аэропорт. Самолет благополучно приземлился. На борту было 67 пассажиров», — сказал собеседник агентства.