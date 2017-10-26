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16:06 (мск), источник: ТАСС

Самолет компании UTair экстренно сел в Красноярске из-за запаха дыма в кабине пилотов

На борту воздушного судна было 67 пассажиров.

КРАСНОЯРСК, 26 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, следовавший из Красноярска в Томск, совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь аэропорта Емельяново Никита Палеха.

«Самолет АТР 72500 компании UTair рейса № 132 вылетел из Красноярска в Томск. Пилоты почувствовали запах дыма в кабине и приняли решение вернуться в аэропорт. Самолет благополучно приземлился. На борту было 67 пассажиров», — сказал собеседник агентства.

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