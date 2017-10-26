В 41 доме Ленинского района Воронежа отключили отопление из-за прорыва трубы

Теплоснабжение в 41 доме Ленинского района Воронежа отключили из-за прорыва трубы в четверг, 26 октября. Утечка произошла около дома № 36 на Никитинской рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в отделении Воронежтеплосети Ленинского района. Отопление вернут около 21:00. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.