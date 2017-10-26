В 41 доме Ленинского района Воронежа отключили отопление из-за прорыва трубы
Утечка произошла на улице Никитинской.
Утечка произошла на улице Никитинской.
Теплоснабжение в 41 доме Ленинского района Воронежа отключили
Тепло исчезло из 26 домов и 15 административных зданий по следующим адресам:
Плехановская, 25, 23; Никитинская, 38а, 36, 36а, 38, 31, 35/1, 35/2, 42, 44, 44а, 48, 46, 50, 52, 52а, 54, 49, 49/1; Куколкина, 6, 14; Фридриха Энгельса, 60, 74, 70, 72, 72а; Свободы, 22, 24, 55, 59; 9 января, 30, 41, 43, 47; Кольцовская, 37/1, 37/2, 39, 43, 41, 45.