В Янино виновник ДТП попытался скрыться, «прокатив» очевидца на крыше

По информации очевидцев, днем 25 октября на пешеходном переходе столкнулись «Газель» и «Жигули». Водитель легковушки протаранил «Газель» и попытался скрыться с места аварии. При этом, на верхнем багажнике машины повис мужчина, который хотел остановить нарушителя.