В Янино виновник ДТП попытался скрыться, «прокатив» очевидца на крыше
В Янино во Всеволожском районе водитель легковушки протаранил фургон и попытался уехать с места происшествия.
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В Янино во Всеволожском районе водитель легковушки протаранил фургон и попытался уехать с места происшествия.
По информации очевидцев, днем 25 октября на пешеходном переходе столкнулись «Газель» и «Жигули». Водитель легковушки протаранил «Газель» и попытался скрыться с места аварии. При этом, на верхнем багажнике машины повис мужчина, который хотел остановить нарушителя.