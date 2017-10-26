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16:11 (мск), источник: ivbg.ru

В Янино виновник ДТП попытался скрыться, «прокатив» очевидца на крыше

В Янино во Всеволожском районе водитель легковушки протаранил фургон и попытался уехать с места происшествия.

По информации очевидцев, днем 25 октября на пешеходном переходе столкнулись «Газель» и «Жигули». Водитель легковушки протаранил «Газель» и попытался скрыться с места аварии. При этом, на верхнем багажнике машины повис мужчина, который хотел остановить нарушителя.

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