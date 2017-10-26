Со строительной платформы, севшей на мель в Балтийске, спасли пять человек

Баржа находится напротив спасательной станции. Предположительно, при транспортировке в море оборвался буксировочный трос. Из-за этого платформу волнами прибило к пляжу, где она села на мель.

На берег выбросило пенопласт, холодильник, коробки, деревянные брусья, бутылки с тёмно-коричневой смесью и многое другое. Сейчас ведутся работы по отчистке побережья.

По данным издания, на платформе находились люди. Пять человек спасли сотрудники ГИМС Балтийска.

Предположительно, платформу для проведения глубинных работ под водой могло унести из района Куликово, где строится терминал для приёма газа. Судовладелец пытается снять её с мели.