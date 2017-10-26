В сети появилось видео задержания директора «ПТК — 30»

Напомним, вечером 25 октября директор компании «ПТК-30» Антон Коновалов был задержан сотрудниками Следственного комитета с поличным. 26 октября стало известно, что господин Коновалов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе.

По версии следствия, в июне 2017 года к подозреваемому обратился участник долевого строительства, чтобы получить согласие на оформление переуступки прав на квартиру на улице Волховской в Ленинском районе. На протяжении нескольких месяцев дольщик и подозреваемый вели переговоры. 39-летний директор компании требовал 1,5 млн рублей за подписание документов. Дольщик обратился в правоохранительные органы.