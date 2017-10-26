В Краснодаре оцепили ТЦ «Центр города» из-за сообщения о бомбе
Подозрительных предметов так и не обнаружили.
Подозрительных предметов так и не обнаружили.
Краснодар. 26 октября — Новая Кубань. В четверг в районе 13:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о подозрительном предмете на территории ТЦ «Центр города».
На место происшествия выехала полиция, кинологи с собаками и другие оперативные службы. Территорию торгового центра оцепили. Был произведен осмотр на предмет наличия подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
— Предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, на месте не нашли, — уточнили в
В районе 14:00 оцепление было снято.