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16:44 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре оцепили ТЦ «Центр города» из-за сообщения о бомбе

Подозрительных предметов так и не обнаружили.

Краснодар. 26 октября — Новая Кубань. В четверг в районе 13:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о подозрительном предмете на территории ТЦ «Центр города».

На место происшествия выехала полиция, кинологи с собаками и другие оперативные службы. Территорию торгового центра оцепили. Был произведен осмотр на предмет наличия подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

 — Предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, на месте не нашли, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю.

В районе 14:00 оцепление было снято.

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