Прокуратура подключилась к делу по факту гибели мальчика в школе

Напомним, что инцидент произошел 25 октября около 14:00 в школе № 85. Со слов следователей, в туалете учреждения было найдено тело 14-летнего девятиклассника, а на улице возле здания — окровавленный нож. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Чуть позже 15-летний одноклассник погибшего написал явку с повинной и сообщил, что в день трагедии показывал приятелям на перемене в школьном коридоре свой нож. Когда последний оказался в руках у скончавшегося, он нечаянно толкнул ребенка, в результате чего тот получил ранение. «Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу», — отметили в СУ СКР. Расследование дела продолжается.