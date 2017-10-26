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17:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Прокуратура подключилась к делу по факту гибели мальчика в школе

В Волгограде организована прокурорская проверка по факту гибели 14-летнего мальчика в школе от ножевого ранения в области сердца.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, прокуратура Дзержинского района проверит, как в учебном заведении соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья школьников.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел 25 октября около 14:00 в школе № 85. Со слов следователей, в туалете учреждения было найдено тело 14-летнего девятиклассника, а на улице возле здания — окровавленный нож. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Чуть позже 15-летний одноклассник погибшего написал явку с повинной и сообщил, что в день трагедии показывал приятелям на перемене в школьном коридоре свой нож. Когда последний оказался в руках у скончавшегося, он нечаянно толкнул ребенка, в результате чего тот получил ранение. «Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу», — отметили в СУ СКР. Расследование дела продолжается.

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