Самарчанка отсудила у медиков полмиллиона рублей за отрезанную ногу
Обжаловать приговор медучреждениям не удалось.
Обжаловать приговор медучреждениям не удалось.
В Самаре местная жительница через суд добилась компенсации морального вреда за ампутацию ноги выше колена. Женщина отсудила у больниц 480 тысяч рублей, пишет 63.ru.
В августе 2014 года самарчанку госпитализировали в больницу имени Семашко с закрытым переломом левой пяточной кости. Врачи поставили спицы и наложили гипс. Спустя две недели женщину, несмотря на жалобы, выписали. В дальнейшем боли в ноге стали усиливаться, а в начале сентября медики зафиксировали признаки
В середине ноября гнилая рана «провалилась». Медики направили самарчанку в городскую больницу, где ей провели сложную операцию и удалили спицы. Женщине назначили антибиотики, которые она купила на свои деньги. Затем их заменили на те, что были в отделении. Но так как лекарств в больнице не хватало, вместо трех положенных препаратов пациентке вводили только один.
В дневниках наблюдения лечащий врач женщины указывал, что рана затягивается. Однако незадолго до Нового года пациентка стала жаловаться на боль и воспаление вокруг раны, и врачи приняли решение ампутировать ногу.
Через два года после этого женщина подала иск к больнице имени Семашко, клинической больнице и городской поликлинике, где она наблюдалась после выписки из больницы. Пострадавшая потребовала компенсировать ей моральный вред.
В ходе расследования выяснилось, что между недостатками лечения и ампутацией ноги есть
В итоге Кировский районный суд постановил взыскать с двух горбольниц и поликлиники 480 тысяч рублей. Обжаловать приговор медучреждениям не удалось.