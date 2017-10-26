Самарчанка отсудила у медиков полмиллиона рублей за отрезанную ногу

В Самаре местная жительница через суд добилась компенсации морального вреда за ампутацию ноги выше колена. Женщина отсудила у больниц 480 тысяч рублей, пишет 63.ru.

В августе 2014 года самарчанку госпитализировали в больницу имени Семашко с закрытым переломом левой пяточной кости. Врачи поставили спицы и наложили гипс. Спустя две недели женщину, несмотря на жалобы, выписали. В дальнейшем боли в ноге стали усиливаться, а в начале сентября медики зафиксировали признаки гнойно-септического процесса, но никаких мер тогда принято не было.

В середине ноября гнилая рана «провалилась». Медики направили самарчанку в городскую больницу, где ей провели сложную операцию и удалили спицы. Женщине назначили антибиотики, которые она купила на свои деньги. Затем их заменили на те, что были в отделении. Но так как лекарств в больнице не хватало, вместо трех положенных препаратов пациентке вводили только один.

В дневниках наблюдения лечащий врач женщины указывал, что рана затягивается. Однако незадолго до Нового года пациентка стала жаловаться на боль и воспаление вокруг раны, и врачи приняли решение ампутировать ногу.

Через два года после этого женщина подала иск к больнице имени Семашко, клинической больнице и городской поликлинике, где она наблюдалась после выписки из больницы. Пострадавшая потребовала компенсировать ей моральный вред.

В ходе расследования выяснилось, что между недостатками лечения и ампутацией ноги есть причинно-следственная связь, правда, косвенная. Так, оказалось, что женщина страдает сахарным диабетом. Эксперты сошлись во мнении, что с таким заболеванием ее нельзя было выписывать до заживления послеоперационной раны. Кроме того, было установлено, что лечащий врач не назначил самарчанке антибиотики, противовоспалительные препараты и инсулин.