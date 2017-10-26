Мужчина погиб при столкновении фуры и Mitsubishi в Алматинской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 окт — Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Алматинской области, недалеко от станции Чемолган.

Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, Mitsubishi Galant двигался по трассе в сторону станции Чемолган, а фура Iveco — в обратном направлении.

Водитель Mitsubishi Galant выехал на полосу встречного движения и начал обгонять автомашины. Не успев среагировать, он лоб в лоб столкнулся с фурой, отчего передняя часть легкового автомобиля сильно деформировалась.

Находившийся за рулем Mitsubishi мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По словам очевидцев, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.