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18:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Бродячие собаки продолжают нападать на лошадей под Ангарском

Под Ангарском бродячие собаки продолжают терроризировать местных жителей и лошадей.

Как сообщает телеканал «Ангара-Медиа», сегодня вечером пасшиеся на поле кони едва не стали жертвой стаи беспризорных псов. Это видео из окна дома сняли владельцы лошадей. ЧП вновь произошло в садоводстве «Аэлита». Несколько дней назад там же погибла пони по кличке Бусинка.

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