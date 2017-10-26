Бродячие собаки продолжают нападать на лошадей под Ангарском

Как сообщает телеканал «Ангара-Медиа», сегодня вечером пасшиеся на поле кони едва не стали жертвой стаи беспризорных псов. Это видео из окна дома сняли владельцы лошадей. ЧП вновь произошло в садоводстве «Аэлита». Несколько дней назад там же погибла пони по кличке Бусинка.