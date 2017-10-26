Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: 55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Какой была Аляска, когда ее продавали
19:36 (мск), источник: Sputnik.by

Одного из крупных чиновников Госстандарта задержали за «откаты»

За два года высокопоставленный чиновник брал взятки за положительное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из департаментов Госкомитета по стандартизации, сообщили Sputnik в четверг в МВД Беларуси.

Читайте также
В Беларуси увеличат количество получателей жилищных субсидий

Госчиновник находился в разработке правоохранителей давно — по оперативной информации, он решал вопросы, входящие в его компетенцию, с помощью «откатов». До этого за взятку в 20 тысяч долларов был задержан еще один мужчина, ранее занимавший высокую должность в Госстандарте. Эти деньги предназначались для вышеуказанного чиновника.

Как отметили в МВД, высокопоставленный представитель Госстандарта с 2013 по 2015 годы получил в качестве взяток от коммерсантов 35 тысяч долларов и 30 миллионов неденоминированных рублей, а также другие матценности. За это фигурант дела выдавал разрешения на строительство и решал другие вопросы.

В отношении госчиновника и его пособника возбуждено семь уголовных дел. При проведении у задержанных обысков обнаружено около десяти тысяч долларов, порядка 60 тысяч «вечнозеленых» заблокированы на банковских счетах. Также был наложен арест на четыре квартиры, а также земельный участок и другое имущество на сумму около миллиона рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Огласите весь список: кого обвинили в сексуальных домогательствах
ЕП будет бороться с сексуальными домогательствами
При крушении вертолета РФ у берегов Норвегии погибли 8 человек
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
Джабраилова оштрафовали на 4 тыс руб. за употребление наркотиков
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь