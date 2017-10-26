Одного из крупных чиновников Госстандарта задержали за «откаты»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из департаментов Госкомитета по стандартизации, сообщили Sputnik в четверг в МВД Беларуси.

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Госчиновник находился в разработке правоохранителей давно — по оперативной информации, он решал вопросы, входящие в его компетенцию, с помощью «откатов». До этого за взятку в 20 тысяч долларов был задержан еще один мужчина, ранее занимавший высокую должность в Госстандарте. Эти деньги предназначались для вышеуказанного чиновника.

Как отметили в МВД, высокопоставленный представитель Госстандарта с 2013 по 2015 годы получил в качестве взяток от коммерсантов 35 тысяч долларов и 30 миллионов неденоминированных рублей, а также другие матценности. За это фигурант дела выдавал разрешения на строительство и решал другие вопросы.