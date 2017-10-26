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17:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП в Шахунском г. о. Нижегородской области 26 октября

Ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП в Шахунском г. о. Нижегородской области 26 октября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По предварительным данным, лобовое столкновение автомобилей SsangYong и Volkswagen Multivan произошло в 13:50 на 245 км автодороге «Нижний Новгород — Киров» на мосту через р. Свеча.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen Multivan — мужчина и женщина — в возрасте около 40 лет получили ранения различной степени тяжести. В SsangYong травмированы водитель-мужчина и два пассажира: женщина и девочка (примерно двух лет). Третий пассажир SsangYong, девочка, примерно двухлетнего возраста, погибла на месте.

Причиной ДТП, возможно, послужило несоответствие скорости движения погодным условиям. Сила удара была такова, что даже детские удерживающие устройства не смогли сохранить жизнь ребенка. На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС, «скорой помощи».

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