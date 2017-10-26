Ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП в Шахунском г. о. Нижегородской области 26 октября

По предварительным данным, лобовое столкновение автомобилей SsangYong и Volkswagen Multivan произошло в 13:50 на 245 км автодороге «Нижний Новгород — Киров» на мосту через р. Свеча.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen Multivan — мужчина и женщина — в возрасте около 40 лет получили ранения различной степени тяжести. В SsangYong травмированы водитель-мужчина и два пассажира: женщина и девочка (примерно двух лет). Третий пассажир SsangYong, девочка, примерно двухлетнего возраста, погибла на месте.