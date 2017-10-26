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17:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Славском в жилом доме произошёл хлопок газа

В Славском округе произошёл хлопок газовоздушной смеси в жилом доме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Сообщение поступило дежурному в четверг, 26 октября, в 13:50. На улице Центральной посёлка Гастеллово в одноэтажном доме на две квартиры произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работают спасатели. В операции принимают участие 12 человек и четыре единицы техники.

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