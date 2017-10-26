Под Славском в жилом доме произошёл хлопок газа
В Славском округе произошёл хлопок газовоздушной смеси в жилом доме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В Славском округе произошёл хлопок газовоздушной смеси в жилом доме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Сообщение поступило дежурному в четверг, 26 октября, в 13:50. На улице Центральной посёлка Гастеллово в одноэтажном доме на две квартиры произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
Сейчас на месте работают спасатели. В операции принимают участие 12 человек и четыре единицы техники.