У берегов Норвегии разбился российский вертолет

ОСЛО, 26 октября. /ТАСС/. Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море близ острова Шпицберген в нескольких километрах от российского шахтерского поселка Баренцбург. Соответствующее сообщение размещено на странице Норвежского координационного спасательного центра в Twitter.