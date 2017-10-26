У берегов Норвегии разбился российский вертолет
На борту находились восемь человек.
На борту находились восемь человек.
ОСЛО, 26 октября. /ТАСС/. Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море близ острова Шпицберген в нескольких километрах от российского шахтерского поселка Баренцбург. Соответствующее сообщение размещено на странице Норвежского координационного спасательного центра в Twitter.
Отмечается, что вертолет летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. В 15:35 по местному времени (16:35 мск) в центр поступило сообщение, что вертолет пропал, 10 минут спустя факт авиапроисшествия был подтвержден.
Спасательную операцию координирует северонорвежское подразделение спасательного центра.