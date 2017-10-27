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08:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области обвиняемый в смертельном ДТП полицейский возместил моральный ущерб

Мужчина выплатил семье погибшего 350 тыс рублей.

В Павловске 33-летний полицейский, обвиняемый в смертельном ДТП, выплатил семье потерпевшего 350 тыс. рублей. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший помощник прокурора района Валерий Давиденко в четверг, 26 октября.

Авария произошла в селе Петровка Павловского района 7 мая 2017. «Лада Приора» под управлением полицейского выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗом. В результате ДТП погиб заслуженный работник сельского хозяйства России и пострадали два человека.

На очередном заседании суд допросил свидетеля — водителя-санитара скорой помощи Павловской райбольницы. На уточняющий вопрос адвоката мужчина ответил, что, помогая грузить раненых из автомобиля «Лада Приора», запаха алкоголя не чувствовал. Двое свидетелей на заседание не явились.

 — До судебного заседания потерпевшей стороне передали денежные средства в сумме 350 тыс. рублей в счет возмещения морального ущерба. Подзащитный раскаялся в содеянном, в полном объеме признал вину и готов возмещать материальный и моральный вред потерпевшим, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» адвокат обвиняемого.

Полицейского обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения по неосторожности, повлекшее смерть человека). Следующее судебное заседание состоится 8 ноября.

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