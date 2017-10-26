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18:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Жлобинском районе поезд переехал мужчину

Трагедия произошла 26 октября около часа ночи. Машинист грузового поезда на перегоне Солтановка — Хальч в непосредственной близости к деревне Старая Рудня заметил на путях темный предмет.

Подал упреждающий сигнал и прибег к экстренному торможению. Однако избежать наезда, как оказалось на путях лежал человек, не удалось. Тот скончался от тяжелых травм.

Предварительно установлено, что погибший — 52-летний житель деревни Старая Рудня. Он проживал по одну ее сторону от железнодорожных путей, а его мать — по другую.

— По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно состояния погибшего. В очередной раз хочется напомнить гражданам, что железная дорога — место повышенной опасности, на ней нельзя не только находиться, но и пересекать в случае необходимости с большой осторожностью.

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