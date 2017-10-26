В Жлобинском районе поезд переехал мужчину
Трагедия произошла 26 октября около часа ночи. Машинист грузового поезда на перегоне Солтановка — Хальч в непосредственной близости к деревне Старая Рудня заметил на путях темный предмет.
Трагедия произошла 26 октября около часа ночи. Машинист грузового поезда на перегоне Солтановка — Хальч в непосредственной близости к деревне Старая Рудня заметил на путях темный предмет.
Подал упреждающий сигнал и прибег к экстренному торможению. Однако избежать наезда, как оказалось на путях лежал человек, не удалось. Тот скончался от тяжелых травм.
Предварительно установлено, что погибший — 52-летний житель деревни Старая Рудня. Он проживал по одну ее сторону от железнодорожных путей, а его мать — по другую.
— По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — Назначена