В Жлобинском районе поезд переехал мужчину

Подал упреждающий сигнал и прибег к экстренному торможению. Однако избежать наезда, как оказалось на путях лежал человек, не удалось. Тот скончался от тяжелых травм.

Предварительно установлено, что погибший — 52-летний житель деревни Старая Рудня. Он проживал по одну ее сторону от железнодорожных путей, а его мать — по другую.