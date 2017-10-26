Из ТЦ «Мега Дети», «55» и «Эпицентр» эвакуировали посетителей

По сообщению покупателей, в зданиях пожарная тревога. Как сообщил источник, близко знакомый с ситуацией, поступил звонок о заложенных бомбах.

Как сообщил источник в экстренных службах города, поступили сообщения о заложенных бомбах в семи объектах. Среди них «Янтарь-Холл» в Светлогорске, кинотеатр «Маяк» в Пионерском, ТРЦ «Экватор», «Плаза». По сообщению источника, звонки продолжают поступать.