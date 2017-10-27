В Бутурлиновке от рук вандалов пострадало старинное городское кладбище

Кто-то уже успел навести порядок на могилах, но большая часть захоронений до сих пор находится в неприглядном виде. Пострадали в основном памятники, которые находятся рядом с тропинкой.
Несмотря на то, что погост с 1975 года считается закрытым, место это далеко не безлюдное. Через кладбище сокращают пусть местные жители, когда спешат на рынок или автовокзал. Здесь же по дорожке торопятся на учёбу и с занятий местные студенты.
По словам старожилов, старинное кладбище, где похоронены известные купцы, уже давно заросло высоким бурьяном, сюда сваливают мусор, а прохожие ходят справлять нужду. Но чтобы громили памятники, такого здесь давно не было.
У Милитины Черных пострадала могила матери. Вандалы вытащили железный крест и забросили его подальше в траву. Отыскать его пожилой женщине помогли студенты колледжа, которые проходили мимо. Надгробие восстановили, но неприятный осадок на душе у пенсионерки до сих пор остался.
В Бутурлиновский отдел внутренних дел с заявлениями о случившемся уже обратились четыре человека. Остальные, видимо, пока не знают о произошедшем.
— Поступок ужасный, о чём они думали, когда они ломали эти могилы. Вот впереди меня могила участника Великой Отечественной войны и они повалили его памятник. Ведь он защищал их, защищал, чтобы над нами было мирное небо, что же они сделали?! Я позвонила этим Сердюковым, они приехали, пригнули его. Иду, там металлический валяется, там деревянный, ну к чему всё это, — возмущается Милитина Черных, жительница Бутурлиновки.