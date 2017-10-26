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18:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В павловском селе ввели карантин по бешенству из-за уличной кошки

Животное поцарапало местную жительницу.

Карантин по бешенству ввели в селе Ерышевка Павловского района в среду, 18 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила ведущий ветеринарный врач Павловского городского ветучастка Елена Антонова в четверг, 26 октября.

Бешенство обнаружили у уличной кошки. Животное напало на местную жительницу в понедельник, 16 октября. Кошка забежала во двор, вела себя агрессивно, кидалась на домашних животных и громко выла. Собака хозяйки не пострадала, так как находилась в вольере. Женщина пыталась прогнать кошку, но она оцарапала ей руку и убежала.

Соседи пострадавшей вечером нашли мертвую кошку на огороде. Сын женщины обратился в Лосевский ветучасток. Специалисты приехали и забрали павшее животное. Женщину доставили в Павловскую районную больницу. Ветврачи установили, что кошка была больна бешенством.

Ветеринары провели двукратную дезинфекцию места, где пало животное, разбросали в лесополосе кормовую вакцину для плотоядных против бешенства. Также провели вакцинацию домашних животных. По словам Елены Антоновой, привили 48 собак и 71 кошку.

Карантин в селе продлится до 21 декабря. Ветеринары призывают владельцев животных, у которых питомцы не привиты против бешенства, обратиться в ветеринарное учреждение для профилактической вакцинации.

По всем вопросам обращаться на ветучастки по месту жительства:

село Покровка, улица Молодежная, 1А, телефон: 8 (47362) 50 3 07, село Лосево, улица Кузнечная, 23, телефон: 8 (47362) 61 1 36, село Бабка, улица Пролетарская, 12, телефон: 8 (47362) 45 1 37.

Контекст

Случаи бешенства зафиксировали в Павловском районе в 2013—2015 годах. В 2016 году — два случая, в 2012 году — четыре случая. Карантин вводили из-за больных бешенством собак и кошек. В 2016 году — из-за лисы.

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