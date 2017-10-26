При крушении российского вертолета у берегов Норвегии погибли восемь человек

Hорвежские экстренные службы подтвердили пропажу воздушного судна, по их данным, на борту были три пассажира и пять членов экипажа, передает Reuters.

Спасатели, уточняет агентство, указали, что у всех, кто был в вертолете, русские имена. О судьбе пассажиров и команды служба пока не сообщает.