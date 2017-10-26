При крушении российского вертолета у берегов Норвегии погибли восемь человек
Восемь человек погибли при падении российского вертолета в море недалеко от острова Шпицберген, сообщает FlashNord со ссылкой на представителя погранслужбы Норвегии.
Восемь человек погибли при падении российского вертолета в море недалеко от острова Шпицберген, сообщает FlashNord со ссылкой на представителя погранслужбы Норвегии.
Hорвежские экстренные службы подтвердили пропажу воздушного судна, по их данным, на борту были три пассажира и пять членов экипажа, передает Reuters.
Собеседник ТАСС в российских экстренных службах говорит о пятерых пассажирах и троих членах экипажа.
Вертолет выполнял рейс в Баренцбург, где располагается шахта компании «Арктикауголь». Источник «Интерфакса» говорил, что на борту, вероятно, находились вахтовики. По данным собеседника агентства, вертолет не подавал сигнал бедствия.
Спасатели ведут поисковую операцию в условиях плохой видимости, в море сильные волны, передает Reuters сообщение телеканала TV2.