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18:29 (мск), источник: Lenta.Ru

При крушении российского вертолета у берегов Норвегии погибли восемь человек

Восемь человек погибли при падении российского вертолета в море недалеко от острова Шпицберген, сообщает FlashNord со ссылкой на представителя погранслужбы Норвегии.

Hорвежские экстренные службы подтвердили пропажу воздушного судна, по их данным, на борту были три пассажира и пять членов экипажа, передает Reuters.

Спасатели, уточняет агентство, указали, что у всех, кто был в вертолете, русские имена. О судьбе пассажиров и команды служба пока не сообщает.

Собеседник ТАСС в российских экстренных службах говорит о пятерых пассажирах и троих членах экипажа.

Вертолет выполнял рейс в Баренцбург, где располагается шахта компании «Арктикауголь». Источник «Интерфакса» говорил, что на борту, вероятно, находились вахтовики. По данным собеседника агентства, вертолет не подавал сигнал бедствия.

Спасатели ведут поисковую операцию в условиях плохой видимости, в море сильные волны, передает Reuters сообщение телеканала TV2.


У Шпицбергена упал российский вертолет. На борту 8 человек
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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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