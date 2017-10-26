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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Пострелявшего в московском отеле Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи

Бывшего сенатора от Чечни, бизнесмена Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в московской гостинице Four Seasons, оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, передает ТАСС в четверг, 26 октября.

Источник: РИА "Новости"

По информации представителя суда, Джабраилов признан виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). «Суд (…) назначил ему наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей», — сказал он.

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В пресс-службе добавили, что уголовное дело в отношении бизнесмена в суд пока не поступало.

Ранее 26 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что Джабраилов полностью признал вину, и уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство», направлено в Тверской районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Инцидент в столичном отеле Four Seasons напротив Кремля произошел вечером 29 августа. В полицию поступило сообщение о нарушении одним из постояльцев правил проживания. Прибывшие сотрудники задержали Джабраилова, дважды выстрелившего в потолок отеля. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.

Бизнесмен после произошедшего признался, что сожалеет о содеянном, и принес извинения. Он рассказал, что стрельба в номере связана с состоянием нервного срыва. По словам Джабраилова, он ни в кого стрелять не собирался, а пистолет при себе имел для самообороны.

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