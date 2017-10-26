Пострелявшего в московском отеле Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи

Источник: РИА "Новости"

По информации представителя суда, Джабраилов признан виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). «Суд (…) назначил ему наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей», — сказал он.

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В пресс-службе добавили, что уголовное дело в отношении бизнесмена в суд пока не поступало.

Ранее 26 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что Джабраилов полностью признал вину, и уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство», направлено в Тверской районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Инцидент в столичном отеле Four Seasons напротив Кремля произошел вечером 29 августа. В полицию поступило сообщение о нарушении одним из постояльцев правил проживания. Прибывшие сотрудники задержали Джабраилова, дважды выстрелившего в потолок отеля. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.