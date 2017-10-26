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19:10 (мск), источник: БЕЛТА

Водитель-белорус в Литве погиб под фурой, которую чинил

46-летний белорус ехал на фуре из Литвы в Беларусь. В пункте пропуска автомобиль сломался, и мужчина решил отремонтировать его самостоятельно.

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель-белорус получил смертельную травму в Шальчининкском районе Литвы — мужчина был раздавлен грузовиком, который чинил, сообщают местные СМИ.

Как отмечается, инцидент произошел днем 26 октября. 46-летний белорус ехал на фуре из Литвы в Беларусь. В пункте пропуска автомобиль сломался, и мужчина решил отремонтировать его самостоятельно. Однако когда водитель находился под большегрузом, тот тронулся с места и переехал его.

От полученных травм пострадавший скончался.

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