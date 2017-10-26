Водитель-белорус в Литве погиб под фурой, которую чинил

Как отмечается, инцидент произошел днем 26 октября. 46-летний белорус ехал на фуре из Литвы в Беларусь. В пункте пропуска автомобиль сломался, и мужчина решил отремонтировать его самостоятельно. Однако когда водитель находился под большегрузом, тот тронулся с места и переехал его.