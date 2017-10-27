СК проверит воронежскую школу, где «рушится пол с потолком и окна заклеивают скотчем»

В четверг, 26 октября, в новостях на одном из федеральных каналов вышел сюжет про Стрелецкую среднюю общеобразовательную школу из Семилукского района. Она расположена на улице Комсомольской в рабочем поселке Стрелица. Сообщили, что учреждение, в котором учатся больше 400 детей, находится в плачевном состоянии.