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08:20 (мск), источник: Новости Воронежа

СК проверит воронежскую школу, где «рушится пол с потолком и окна заклеивают скотчем»

Сюжет о плачевном состоянии учреждения вышел на одном из каналов.

Источник: Новости Воронежа

Следственный Комитет проверит информацию об аварийном состоянии школы в Воронежской области.

В четверг, 26 октября, в новостях на одном из федеральных каналов вышел сюжет про Стрелецкую среднюю общеобразовательную школу из Семилукского района. Она расположена на улице Комсомольской в рабочем поселке Стрелица. Сообщили, что учреждение, в котором учатся больше 400 детей, находится в плачевном состоянии.

«По данным СМИ здание аварийное, коммуникации пришли в негодность, стены, пол и потолки рушатся, в большинстве классов окна забиты, треснувшие стекла учителя заклеивают скотчем», — сообщают в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

Сюжет вызвал большой резонанс. Теперь следователи проводят проверку и уточняют все подробности.

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