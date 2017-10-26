В авиакомпании рассказали о состоянии упавшего в Норвегии Ми-8

«Вертолет новый, хороший, проверенный. Летал постоянно. Всегда его проверяли и регламент он проходил», — сказал собеседник РБК. Диспетчер отметил, что пока обстоятельства произошедшего полностью не известны. «Собираем информацию», — отметил он.

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В «Конверс Авиа» отметили ТАСС, что упавший вертолет был технически исправен и регулярно проходил проверку. В компании отметили, что он «не был старым», но какого года выпуска был вертолет, собеседник агентства не уточнил.

Заместитель гендиректора компании «Конверс Авиа» Дмитрий Желязков рассказал, что командир экипажа вертолета Ми-8 был одним из самых опытных пилотов в авиакомпании, передает «РИА Новости». «В условиях Арктики работают одни из самых опытных летчиков, имеют специальную подготовку», — отметил он.

Как рассказала РБК пресс-секретарь посольства России в Норвегии Ольга Кирьяк, с вертолетом, который принадлежал ФГУП «ГТ «Арктикуголь», связь была потеряна в 15:04. По ее словам, он летел из российского поселка Пирамида в российский поселок Баренцбург.

Кирьян сказала, что на данный момент ведутся поисково-спасательные работы. «Посольство России в Норвегии и генконсульство на Шпицбергене находятся в постоянном контакте с норвежскими спасательными службами, уточняем детали произошедшего», — сказала она РБК.

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Российский вертолет Ми-8АМТ упал в море в 2 км от города Баренцбурга. Как рассказал РБК представитель компании «Конверс Авиа», на борту вертолета находились восемь человек, а именно пять членов экипажа и три пассажира.