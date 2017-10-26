Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе царя
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ рассказали о причине отказа болгарских пилотов летать на МиГе
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
20:49 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде аэропорт не отправляет рейсы из-за сообщения о «минировании»

КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Калининградский аэропорт «Храброво» принимает, но не отправляет рейсы из-за анонимного сообщения о «минировании» аэровокзала, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Наталья Грицун.

Источник: РИА Новости

«Рейсы пока принимаем, но не отправляем. Анонимный звонок поступил примерно в 16.30 (17.30 мск), людей вывели из здания, на месте работают специалисты. Сколько точно рейсов задержаны, пока сложно сказать», — сказала она.

В региональном управлении МВД пока не комментируют ситуацию. Очевидцы сообщают, что посетителей эвакуируют из крупнейших торговых центров Калининграда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Калининграде аэропорт не отправляет рейсы из-за сообщения о 'минировании'
Под Калининградом добыли янтарный самородок весом более килограмма
При крушении вертолета РФ у берегов Норвегии погибли 8 человек
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Директору РАМТ предъявили обвинение в мошенничестве
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
Джабраилова оштрафовали на 4 тыс руб. за употребление наркотиков
В авиакомпании рассказали о состоянии упавшего в Норвегии Ми-8
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой» Боец написал открытое письмо своему брату
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь