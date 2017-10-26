В Калининграде аэропорт не отправляет рейсы из-за сообщения о «минировании»
КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Калининградский аэропорт «Храброво» принимает, но не отправляет рейсы
КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Калининградский аэропорт «Храброво» принимает, но не отправляет рейсы
«Рейсы пока принимаем, но не отправляем. Анонимный звонок поступил примерно в 16.30 (17.30 мск), людей вывели из здания, на месте работают специалисты. Сколько точно рейсов задержаны, пока сложно сказать», — сказала она.
В региональном управлении МВД пока не комментируют ситуацию. Очевидцы сообщают, что посетителей эвакуируют из крупнейших торговых центров Калининграда.