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19:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Историческое здание горит у Речного вокзала в Нижнем Новгороде в эти минуты

Нижний Новгород. 26 октября. НТА-Приволжье — Историческое здание горит у Речного вокзала в Нижнем Новгород в эти минуты.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», пожар произошел в центре Нижнего Новгорода по адресу Александр. Маркина, 3.

Возгорание произошло около 18:30. В настоящее время на месте работают пожарные бригады.

В здании расположены студия красоты, стриптиз-клуб, магазин и «женская академия». Недавно там начался ремонт фасада.

Подробности происшествия выясняются.

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