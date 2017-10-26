Историческое здание горит у Речного вокзала в Нижнем Новгороде в эти минуты
Нижний Новгород. 26 октября.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нижний Новгород. 26 октября.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», пожар произошел в центре Нижнего Новгорода по адресу Александр. Маркина, 3.
Возгорание произошло около 18:30. В настоящее время на месте работают пожарные бригады.
В здании расположены студия красоты,
Подробности происшествия выясняются.