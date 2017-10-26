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20:10 (мск), источник: ТАСС

На юге Москвы горит административное здание

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Административное здание горит на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В здании по адресу: Электролитный проезд д. 3, стр. 5, происходит возгорание. Площадь пожара — около 100 кв. метров», — сказал собеседник агентства. По его словам, здание четырехуровневое, административно-складское. В нем расположены несколько коммерческих компаний, офисы служб заказа такси, фитнес-центр, ряд интернет-магазинов и офисно- складской терминал. На месте находятся пожарные и спасатели.

По предварительным данным, горит четвертый этаж.

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