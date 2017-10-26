На юге Москвы горит административное здание
На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Административное здание горит на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«В здании по адресу: Электролитный проезд д. 3, стр. 5, происходит возгорание. Площадь пожара — около 100 кв. метров», — сказал собеседник агентства. По его словам, здание четырехуровневое,
По предварительным данным, горит четвертый этаж.