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20:28 (мск), источник: Интерфакс

Директору РАМТ предъявили обвинение в мошенничестве по делу «Седьмой студии»

Софья Апфельбаум вину не признала.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС — Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум задержанной в рамках уголовного дела «Седьмой студии», предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила «Интерфаксу» ее адвокат Ирина Поверинова.

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«Сегодня моей подзащитной было предъявлено обвинение. Свою вину она не признает», — сказала Поверинова.

По ее словам, в пятницу следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Апфельбаум. «Какую попросят меру — мы пока не знаем», — уточнила Поверинова.

От более подробных комментариев адвокат отказалась.

Ранее в четверг директор РАМТ Апфельбаум была задержана в рамках уголовного дела «Седьмой студии».

«Установлена причастность к хищению (средств, выделенных “Седьмой студии” — ИФ) бывшего директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьи Апфельбаум, которая в настоящее время является директором Российского академического молодежного театра», — сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко в четверг «Интерфаксу».

По ее словам, вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами.

«В ближайшее время С. Апфельбаум будет предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения», — сказала представитель СК.

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По версии следствия, «вступив в сговор с художественным руководителем АНО “Седьмая студия” Кириллом Серебренниковым, Апфельбаум в 2011—2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий».

Этим, считают в СК, Апфельбаум способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн рублей.
Согласно информации сайта РАМТ, кандидат искусствоведения Апфельбаум с 2006 года работала в системе министерства культуры: в 2008 году начальником отдела театрального искусства, затем заместителем директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, а с июля 2012 года по октябрь 2014 года возглавляла указанный департамент.
РАМТ она возглавила в 2015 году.

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